TAP Air Portugal – Connecting the world’s maritime industry

November 14, 2025, posted by Offshore-Energy.biz

With 80 years of history, TAP Air Portugal is proud to be the leading airline connecting Europe, Africa, and the Americas. Operating more than 1,200 weekly flights to 90 destinations across 30 countries, TAP plays a vital role in linking key global trade and energy hubs. 

Recognising the specific needs of the maritime and offshore sectors, TAP offers special conditions for seamen and marine traffic, including flexible fares and additional baggage allowances. Our dedicated corporate solutions ensure reliability, cost efficiency and comfort for crew changes and offshore operations worldwide. 

With Lisbon as our central hub, TAP provides seamless connections between Europe, South America, Africa and North America — ensuring your crews reach their destinations safely and efficiently. 

For partnership opportunities or to learn more about our corporate conditions, visit our website at TAP Forbiz and complete the short questionnaire to connect with our team. 

If you would like to register for our program dedicated to Small and Medium Enterprises (SMEs), a special campaign will be running during the Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC)

Promocode: FORBIZOEEC 
Dates: 25–30 November 2025 
Event: Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) 

Campaign details: 

  • Valid for new registrations in the TAP FORBIZ Program for SMEs between 25 and 30 November 2025. 
  • Registration must be completed at www.tapforbiz.com using the Promotional Code FORBIZOEEC. 
  • Receive a €50 credit after your first flight. 
  • The first flight must take place within six (6) months from the registration date. 
  • Accumulated credit is valid for two (2) years after being issued and cannot be extended or converted into cash. 
  • Travel agencies, tour operators, consolidators, ticket sellers, and freelance travel agents are not eligible to join the TAP FORBIZ Program for SMEs as Clients. 
  • Participation in the TAP FORBIZ Program for SMEs is restricted to companies that do not have any other commercial agreement with TAP Air Portugal, namely negotiated corporate fares. 

Note: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed in this article do not necessarily reflect the opinions of offshore-energy.biz.

