TDI-Brooks
Back to overview
Home Subsea TDI-Brooks’ vessel prepping for upcoming survey gig in Caribbean

TDI-Brooks’ vessel prepping for upcoming survey gig in Caribbean

Business Developments & Projects
January 14, 2026, by Melisa Cavcic

Ireland-headquartered oil and gas company United Oil & Gas has disclosed a mobilization timeline for one of U.S.-headquartered TDI-Brooks’ specialist survey vessels, which will undertake a planned survey program off the coast of Jamaica in the Caribbean, North America.

TDI-Brooks
R/V Gyre; Courtesy of TDI-Brooks

After Jamaica’s National Environment and Planning Agency (NEPA) gave the green light for surveys to be undertaken at United’s 100%-owned Walton Morant license, the firm received the Beach license, enabling it to carry out seabed sampling operations within the Walton Morant Basin offshore Jamaica.

As a result, the company booked TDI Brooks‘ Gyre survey vessel to perform a piston coring and surface geochemical survey at the license to collect 40-60 seabed cores across the basin, alongside bathymetric, multibeam and heat-flow surveys.

In the most recent update on its Jamaican offshore program, United Oil & Gas explained that TDI-Brooks confirmed the completion of the vessel’s previous work program, enabling the R/V Gyre to undergo pre-mobilization preparations in Trinidad ahead of its upcoming work assignment in Jamaica.

Based on the current timeframe, the vessel will begin mobilization during the next week for United’s planned offshore piston coring and surface geochemical survey on the Walton Morant license, which will entail multibeam echo sounder (MBES) mapping, heat-flow measurements and the collection of seabed piston cores.

This program is designed to confirm the presence of thermogenic hydrocarbons and further de-risk the basin. The operator continues to coordinate closely with TDI-Brooks and the relevant Jamaican authorities in preparation for the vessel’s mobilization.

Brian Larkin, CEO of United Oil & Gas, commented: “We are pleased that the R/V Gyre has completed its prior survey programme and is now preparing to mobilise for United. We continue to work closely with TDI-Brooks and the relevant authorities as we move toward mobilisation, and we look forward to providing a further update once the vessel departs Trinidad.”

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News