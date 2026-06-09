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TGS secures new offshore wind site characterization contract in Europe

Business & Finance
June 9, 2026, by Adrijana Buljan

Norwegian energy data and intelligence company TGS has secured another contract for offshore wind site characterization in Europe, for which the company will deploy its seismic vessel Ramform Vanguard.

Under the latest contract, announced on June 9, Ramform Vanguard will begin data acquisition work in early August on a campaign scheduled to last around three weeks. The client and project location were not disclosed.

The contract follows an offshore wind award announced in April, when TGS said the vessel had secured its third offshore wind site characterization project for the 2026 European summer season. Under that contract, which will run for approximately one and a half months, the vessel is expected to start data acquisition work in the second half of July.

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“We are pleased to secure more offshore wind site characterization work for the 2026 Europe season. With further tenders currently in the market, we are actively pursuing opportunities to extend this year’s acquisition campaign into the fourth quarter”, said Kristian Johansen, CEO of TGS.

Johansen added that the company’s Ultra High Resolution 3D streamer technology delivers detailed imaging of shallow subsurface conditions that are critical for offshore wind farm development, and that the technology has a strong track record within this market.

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