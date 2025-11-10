Venture Global’s new LNG deal underscores Europe’s bet on US gas

Calcasieu Pass terminal; Source: Venture Global
Project & Tenders
November 10, 2025, by Dragana Nikše

Venture Global, a U.S. producer of liquefied natural gas (LNG) sourced from North American basins, has executed a long-term LNG sales and purchase agreement (SPA) with Spain’s Naturgy.

Under the deal, the Spanish firm will purchase 1 million tonnes per annum (mtpa) of LNG from Venture Global for 20 years starting in 2030. The U.S. company says this brings its long-term contracts signed in 2025 to 5.75 mtpa.

Additionally, the agreement is said to represent Spain’s first long-term contract for American LNG since its first contract with Venture Global in 2018. Furthermore, the American player claims to have delivered 35 cargoes to Spain from its Calcasieu Pass and Plaquemines facilities.

“This contract will positively impact the U.S. balance of trade with Spain and enhance energy security across the region. Our unmatched speed and execution have made Venture Global a trusted, reliable supplier to the global market,” said Mike Sabel, CEO of Venture Global.

“The signing of this agreement, along with the strong commercial momentum we’ve achieved over the past six months, reflects the continued customer confidence in our company and the robust demand for LNG globally. Venture Global remains committed to meeting that demand with flexible, fast, affordable, and dependable long-term supply.”

This comes on the heels of a deal with another European player Venture Global signed last week. Namely, Atlantic-See LNG, a newly formed joint venture between Greek companies AKTOR and DEPA, signed up for a minimum of 0.5 mtpa of U.S. LNG from Venture Global for 20 years starting in 2030.

