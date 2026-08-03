Worley nets renewal deal for Saudi Aramco's offshore portfolio optimisation
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Worley picks up new assignment in Australia

Project & Tenders
August 3, 2026, by Melisa Cavcic

Australia’s engineering firm Worley has won its first major services framework deal with Inpex Operations Australia, a subsidiary of Japan’s Inpex.

Worley nets renewal deal for Saudi Aramco's offshore portfolio optimisation
Illustration; Source: Worley

Worley has secured an engineering services framework agreement to support Inpex’s Australian projects.

This deal enables the company to provide engineering services through its Perth office, with support from its Global Integrated Delivery team. 

According to the firm, this assignment, which represents its first major services framework agreement with Inpex, builds on more than a decade of experience supporting the operator. 

Chris Ashton, Chief Executive Officer of Worley, commented: “We are pleased to have the opportunity to support INPEX under this agreement.

“It reinforces Worley’s capability in delivering asset lifecycle solutions and attests to our strength in supporting customers to maintain and enhance complex operating assets.”

This assignment comes shortly after Worley landed a pre-front-end engineering design (pre-FEED) job for a carbon capture and storage (CCS) project in the Dutch North Sea.

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