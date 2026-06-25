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2009-built source vessel to work in West Africa for three months

Vessels
June 25, 2026, by Nadja Skopljak

After completing work in the Western Hemisphere, Cyprus-headquartered SeaBird Exploration, a wholly owned subsidiary of SED Energy Holdings, is taking its source vessel to West Africa.

Fulmar Explorer. Source: SeaBird Exploration

The 2009-built Fulmar Explorer, which joined the company’s fleet in 2019, has been awarded a contract for ocean bottom node (OBN) source work, with the total contract duration, including mobilization and demobilization, being approximately three months.

Mobilization is scheduled to start after the completion of the vessel’s five-year classing, currently scheduled for August.

“We are pleased to secure additional work for Fulmar Explorer, further strengthening our backlog. The contract reflects continued demand for our OBN source capabilities and our ability to deliver reliable and efficient operations,” said Finn Atle Hamre, CEO of SeaBird.

“We look forward to executing the project safely and to the client’s satisfaction. We continue to see growing demand for our services in this region, and this award positions Fulmar Explorer well for follow-on opportunities.”

To remind, Fulmar Explorer in February 2026 secured a three-month contract extension for OBN source work in the Western Hemisphere until mid-June.

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