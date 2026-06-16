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Bourbon goes to Ghana under multi-month subsea contract

Project & Tenders
June 16, 2026, by Nadja Skopljak

French maritime services player Bourbon has won a multi-month subsea services contract offshore Ghana, in what the company describes as one of its core operating regions.

Source: Bourbon via LinkedIn

Bourbon will deploy its multi-purpose support vessel (MPSV) Bourbon Evolution 802, equipped with two work-class HD remotely operated vehicles (ROVs), at the Jubilee field for inspection, maintenance and repair (IMR) services on wellheads, cleaning of an FPSO’s mooring chains, survey operations, pipeline installation and X-tree installation.

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According to the French firm, around sixty people are currently on board to support the campaign, including the client’s representatives.

“This contract reflects our ability to deliver integrated subsea solutions that combine engineering and offshore operations in our traditional markets. The Bourbon Evolution 802 is exactly the type of vessel that allows us to support our clients on technically complex projects, backed by a strong local presence and teams with deep expertise in the region,” said Karim Mebarek, Chief Commercial Officer of Bourbon.

In the area, Bourbon has carried out campaigns on Tullow-operated fields since 2021, including the deployment of Bourbon Evolution 804. 

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