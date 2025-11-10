Back to overview
Home Subsea DOF gets call from the Atlantic from BP

Project & Tenders
November 10, 2025, by Nadja Skopljak

Norwegian vessel owner DOF Group has secured a three-year firm, with two-year options, contract with UK-headquartered energy giant BP for subsea services in the Atlantic region.

Only for illustrative purposes. Source: DOF

DOF said it would deploy a high-capability subsea vessel to support BP with subsea construction, installation, repair, and maintenance (IRM) operations.

Preparations are already underway, with the company providing a comprehensive scope encompassing project management, engineering, logistics, and offshore execution as part of the service.

Offshore operations are set to begin in the first quarter of 2026.

The financial details of the agreement, including rates and overall revenue, have not been disclosed.

“We are proud to be awarded a contract with bp for subsea services in the North Sea. This agreement represents a significant step forward for DOF and our UK subsea organization. We are committed to delivering best-in-class services, with an uncompromising focus on safety and operational performance in the years ahead,” said Mons S. Aase, CEO of DOF Group.

