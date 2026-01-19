Back to overview
Eco Wave Power’s pilot in Israel delivers strong performance in December

January 19, 2026, by Nadja Skopljak

Eco Wave Power’s wave energy project at Jaffa Port in Israel has shown strong wave energy production performance during December, which the company says further demonstrates the system’s ability to generate energy reliably under real-world sea conditions and provide valuable operational data supporting wave energy technology advancement.

The EWP-EDF One system has maintained zero downtime, with stable operation recorded in wave conditions of one meter and above since the beginning of 2025, according to Eco Wave Power. During December 2025, over approximately 12 days characterized by moderate wave heights ranging between one and two meters, the project produced over 2,000 kWh of renewable electricity.

The company noted that the recorded strong performance confirms the scalability potential of the technology and supports its transition toward larger, commercial-scale deployments.

The project is a pilot-scale demonstration array, consisting of a limited number of small-scale floaters, designed primarily to validate continuous operation, system robustness, and real-world energy production under varying sea conditions. Future commercial projects are planned to utilize larger floaters and a significantly higher number of units.

This is expected to materially enhance energy capture, improve capacity factors, and deliver a substantially more powerful and stable production profile compared to pilot installations.

“We are very encouraged by the performance of our EWP-EDF One project at Jaffa Port during December 2025,” said Inna Braverman, CEO and Founder of Eco Wave Power. “While this system is a pilot installation, it continues to deliver important real-world performance data that directly informs our commercial designs. As we scale to larger floaters and expanded arrays, we expect to unlock a significantly stronger production profile and move wave energy closer to large-scale commercial deployment.”

In September 2025, Eco Wave Power launched and inaugurated its wave energy project at AltaSea in the Port of Los Angeles, developed in collaboration with Shell Marine Renewable Energy (Shell MRE), following the receipt of all required regulatory approvals, including a federal license from the U.S. Army Corps of Engineers.

Representing a project pipeline of 404.7 MW under development, the company is also advancing projects in Taiwan, in collaboration with I-KE, in India, in collaboration with Fortune500 Bharat Petroleum, and in Portugal, where it is preparing to deploy its largest installation to date.

