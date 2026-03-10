Illustration; Source: ExxonMobil
Back to overview
Home Fossil Energy ExxonMobil sets the wheels in motion to redomicile to Texas

ExxonMobil sets the wheels in motion to redomicile to Texas

Business & Finance
March 10, 2026, by Melisa Cavcic

U.S.-headquartered energy giant ExxonMobil’s board of directors is taking steps to move the company’s legal domicile from New Jersey to Texas by unanimously recommending that its shareholders give the go-ahead for the change.

Illustration; Source: ExxonMobil
Illustration; Source: ExxonMobil

The American oil and gas player’s board of directors believes that aligning the firm’s legal domicile with where its leadership and core operations have been based since 1989 will benefit shareholders, after taking into account Texas’ legal and regulatory environment, including its modernized business statutes and the Texas Business Court, which is designed to resolve complex disputes efficiently.

When corporate decisions are challenged, Texas courts are required to apply clear, statute-based standards, which are perceived to support sound decision-making. The company claims that the proposed redomiciliation will not affect business operations, management, strategy, assets, or employee locations. This move to change ExxonMobil’s legal domicile will also not reduce shareholder rights.

The U.S. energy giant’s board determined that shareholder rights under Texas law are largely comparable to those under New Jersey law and in some areas stronger. The firm emphasizes that it has no plans to adopt elective provisions under Texas law that would diminish shareholder rights currently in place.

Darren Woods, ExxonMobil’s Chairman and Chief Executive Officer (CEO), highlighted: “Over the past several years, Texas has made a noticeable effort to embrace the business community.

“In doing so, it has created a policy and regulatory environment that can allow the company to maximize shareholder value. Aligning our legal home with our operating home, in a state that understands our business and has a stake in the company’s success, is important.”

Shareholders will be asked to vote on the proposal at the upcoming 2026 Annual Meeting of Shareholders. ExxonMobil moved its headquarters to Texas in 1989. Currently, the state serves as the center of the company’s executive leadership, corporate functions, major research facilities, and U.S. workforce.

While approximately 30% of the U.S. player’s global employees are located in Texas, most remaining are based outside the United States. However, around 75% of the firm’s U.S. employees work in the Lone Star State.

ExxonMobil explains that its connection to New Jersey is largely historical, dating back to the 1882 incorporation of Standard Oil of New Jersey. The company’s board of directors has not held a meeting in New Jersey for more than 40 years.

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News