Back to overview
Home Green Marine Stena Line names its new hybrid ferry at Belfast Harbour

Stena Line names its new hybrid ferry at Belfast Harbour

Vessels
November 24, 2025, by Naida Hakirevic Prevljak

Swedish ferry company Stena Line has named Stena Futura, its new methanol-ready hybrid freight ferry, at Belfast Harbour, Northern Ireland’s maritime hub.

Courtesy of Stena Line

This hybrid freight ferry is said to mark a significant milestone in Stena Line’s 30-year partnership with Belfast and its ambitious journey toward sustainable shipping.

The 147-meter Stena Futura is the first of two next-generation “NewMax” freight vessels purpose-built for the busy Belfast–Heysham route. Designed with advanced technology, the ship is methanol-ready and equipped with hybrid propulsion systems, including battery capability and shore power connectivity.

These innovations are expected to help Stena Line achieve its goal of reducing CO₂ emissions by 30% by 2030.

Speaking at the event on November 21, 2025, Stena Line CEO Niclas Mårtensson said:

“The naming of Stena Futura is a proud moment for Stena Line and Belfast Harbour. This vessel along with sister ship Stena Connecta represents over £100 million investment in our Irish Sea network and clearly demonstrates our ongoing commitment to meeting growing freight demand, while leading the way in sustainable shipping.”

Deputy First Minister, Emma Little-Pengelly, commented:

“Stena Line has been part of the fabric of the Northern Ireland economy for decades, connecting people, goods, and opportunities between Northern Ireland, GB and beyond.”

“This investment of over £100 million is a testament to Stena’s belief in our potential and confidence in our region. This is a proud moment for our maritime sector, and for Northern Ireland. I thank Stena Line for its continued commitment, and I wish Stena Futura and sister ship Stena Connecta safe and successful voyages ahead.”

Joe O’Neil, Chief Executive of Belfast Harbour, added: “The new vessel is already proving successful on the Belfast–Heysham route, and we can see significant potential for further growth in freight volumes when Stena Connecta enters service next year.”

The 147-meter-long and 26.3-meter-wide Stena Futura was welcomed to Belfast Harbour in September this year. It was built at China Merchants Jinling Shipyard, Weihai.

This content is available after accepting the cookies.

View on Offshore-energy.

Together with its sister vessel Stena Connecta, due to enter service in early 2026, Stena Futura will boost freight capacity on the Belfast–Heysham route by 40%, supporting hauliers and exporters with more efficient and environmentally responsible transport solutions.

Read more

Related news

List of highlighted news articles