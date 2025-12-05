Frontal view of a vessel at sea
Home Fossil Energy Eni pens decade-long LNG offtake deal with Thai player

Business & Finance
December 5, 2025, by Melisa Cavcic

Italy’s energy giant Eni has won a new multi-year liquefied natural gas (LNG) agreement with Gulf Development Company, said to be one of Thailand’s largest private power producers.

Illustration; Credit: Eni

While disclosing a long-term LNG sales agreement with Thailand’s Gulf Development Company, Eni explains that the deal reinforces its strategy to grow a diversified global portfolio and secure stable, multi-year relationships in key international markets.

Thanks to this assignment, the Italian giant will sell 0.8 million tons per annum (mtpa) of LNG for ten years to Gulf. This LNG will be delivered at regasification terminals in the country, starting from 2027. The latest contract follows a two-year deal the two corporations signed in 2024 for the supply of approximately 0.5 mtpa of LNG, beginning in 2025.

“The agreement is Eni’s first long term LNG supply to Thailand, in a move designed to strengthen its presence in Asia,” emphasized the energy giant.

“It is in line with Eni’s strategy to diversify its global LNG footprint, expanding its customer base in markets with high potential, and with the company’s ambitions to grow its LNG portfolio to approximately 20 MTPA by 2030, leveraging its projects in Congo, Mozambique, US, Indonesia and other countries.”

This offtake deal comes shortly after Eni fired up the second phase of its LNG project in Congo.

