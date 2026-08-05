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Large-scale seismic reimaging project offshore Egypt to cover 34,000 kilometers

Project & Tenders
August 5, 2026, by Nadja Skopljak

Norwegian TGS has kicked off a large-scale 2D seismic reimaging project covering 34,000 kilometers across offshore Egypt, in partnership with Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS).

Source: TGS

The EGY-2DRE2026 project will integrate input from the GeoStreamer 2016, 2018 and 2023 surveys, together with other available conventional 2D data, to build a single, consistent regional framework across the offshore basins.

According to TGS, the reimaged dataset is designed to give operators a sharper, basin-wide structural framework to support prospect identification and maturation, helping customers direct exploration budgets toward the areas of highest potential in the anticipated future licensing round, and support activity in the offshore Nile Delta, Herodotus Basin, and wider Eastern Mediterranean Basin. 

“EGY-2DRE2026 will give our customers a modern, regionally consistent view of a basin that has historically been difficult to image beneath its complex Messinian section,” said David Hajovsky, Executive Vice President, Multi-Client at TGS. “By combining our latest imaging technology with the depth and breadth of our existing coverage, we’re able to de-risk exploration decisions and support our customers as they evaluate future opportunities in this highly prospective part of the Egyptian offshore.”

Final products for a priority subset of 2D lines are scheduled for delivery in Q2 2027, with the remaining full project scheduled for completion in Q1 2028.

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