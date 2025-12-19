Back to overview
Home Subsea Subsea7 and Equinor extend IMR deal for 2013-built vessel

Vessels
December 19, 2025, by Nadja Skopljak

Subsea7 and Equinor have agreed on an extension of their existing frame agreement covering subsea inspection, maintenance and repair services (IMR) delivered by a 2013-built subsea vessel.

Source: Subsea7

Under the terms of the extension of an agreement first signed in 2018, Seven Viking will carry out IMR services for subsea operations at Equinor’s oil & gas wells across the Norwegian Continental Shelf (NCS) until the end of 2027.

Project management and engineering work will continue to be managed from Subsea7’s office in Stavanger.

Erik Femsteinevik, VP of Subsea7 Norway, said: “We value that Equinor has decided to exercise the option to extend the IMR contract for Seven Viking, and we look forward to continuing to support safe and efficient operations for them, on the Norwegian Continental Shelf.”

Subsea7 defined the award as sizeable, meaning it is worth between $50 million and $150 million.

Seven Viking, of Ulstein’s SX148 design, is an IRM, light construction, scale treatment and diving support services vessel that offers accommodation for 90 persons.

In 2018, after five years of work, the vessel was converted into battery hybrid propulsion, with Westcon delivering the battery pack.

