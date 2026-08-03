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Subsea7 scores ‘sizeable’ contract in Brunei

Project & Tenders
August 3, 2026, by Nadja Skopljak

Subsea7 has secured a contract with Brunei Shell Petroleum (BSP), a joint venture company between the Brunei government and the UK-headquartered Shell, covering subsea installation for a pipeline replacement project offshore Brunei.

Source: Subsea7

Subsea7’s scope of work includes the engineering, procurement, construction and installation (EPCI) of subsea pipeline and riser systems for offshore assets, in water depths up to 50 meters.

The contract is said to be sizeable, which is defined as being between $50 million and $150 million.

Project management and engineering work will begin immediately from Subsea7’s office in Kuala Lumpur, Malaysia, with support from offices in Perth, Australia, Paris, France and other global locations.

David Bertin, Senior Vice President for Subsea7 Global Projects Centre East, said: “This award represents an important milestone in our relationship with BSP that began in 2018. We look forward to continuing our collaboration and working closely with BSP to deliver the project safely, efficiently, and to the highest standards.”

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