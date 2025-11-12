Weco secures support to advance scalable wave energy solutions

Source: Weco
November 12, 2025, by Zerina Maksumić

The Hague-based Wave Energy Collective (Weco) has raised €600,000 to accelerate the development and testing of its modular wave energy technology.

According to Weco, the investment comes from the Netherlands Enabling Water Technology fund (NEW-ttt), Init Power, and Cyriel de Jong. The company said that it will use the funding to advance open sea trials and optimize its next-generation prototype ahead of larger-scale demonstrations.

“This investment marks a major step forward for Weco,” said Cas van de Voort, Co-founder of Weco. 

“It provides us additional resources to secure the next steps in validating our technology under real sea conditions. We’re excited to continue our mission of turning waves into watts.”

Founded in 2023, Weco is developing modular, lightweight, and storm-resilient wave energy converters (WEC) designed for offshore and island applications. The Kaizen system converts the circular motion of waves into continuous energy through a compact mechanical design aimed at maximizing capture while simplifying deployment and maintenance.

“We are proud to support Weco in their mission to harness the power of the sea and turn it into sustainable energy. Their technology perfectly aligns with our vision to drive groundbreaking innovations that accelerate the energy transition – even on the open sea,” noted Sybo Zijlstra, Investment Manager NEW-ttt.

“Weco’s combines strong engineering fundamentals with a clear vision for impact,” added Frank van Beek of Init Power B.V. “We see significant potential for this system in the offshore energy transition going forward.”

The company said it plans to conduct its next testing campaign in 2026 with local and international partners to validate performance and reliability. Weco’s long-term goal is to enable wave energy integration into the broader renewable mix.

In October, Weco’s Kaizen 2.0 wave energy prototype underwent testing in the North Sea last week, marking an important phase in the company’s ongoing development process.

