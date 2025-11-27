Troll C; Source: Axess
Back to overview
Home Subsea Equinor books Axess for North Sea riser replacement work

Equinor books Axess for North Sea riser replacement work

Project & Tenders
November 27, 2025, by Melisa Cavcic

Axess Technologies, a subsidiary of Norway-headquartered asset integrity management company Axess Group, has won a new riser replacement assignment in the Norwegian sector of the North Sea with Equinor, a compatriot state-owned energy giant.

Troll C; Source: Axess
Troll C; Source: Axess

Axess’ scope of work covers the planning and execution of all topside activities related to riser replacements on Visund and Troll C in the North Sea, including provision of support to the marine contractor, preparation and completion works, as well as all winch-related operations such as certification, operation, and demobilization.

Bendik Myrseth, Sales Manager at Axess Technologies, highlighted: “This award reinforces our strong relationship with Equinor. Over the years, we have developed specialised competence in riser pull-in operations, demonstrated through successful deliveries for Equinor and other major clients.

By combining engineering, equipment design, and execution capabilities across Axess Group, we have established industry-leading best practices, by design for safe and efficient operations.

This assignment builds on a previous agreement involving similar work on Visund and Snorre A, and also includes optional scopes on Snorre A and Njord A.

“Our multidisciplinary offshore teams possess mechanical, hydraulic, electrical and control system expertise, and are supported by in-house product design and crane service departments, a combination that reduces interfaces and improves reliability,” added Myrseth.

The contract comes months after Axess secured a deal to help Seatrium with Brazilian regulatory compliance services for six FPSOs: P-78, P-80, P-82, P-83, P-84, and P-85.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!

ADVERTISE on Offshore-Energy.biz


Related news

List of highlighted news articles