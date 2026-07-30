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New contracts for Singaporean vessels after completing activities ‘beyond their traditional scope’

Vessels
July 30, 2026, by Nadja Skopljak

Three vessels owned by Singapore’s offshore marine solutions company PACC Offshore Services Holdings (POSH) have secured new offshore contracts after completing a series of construction support projects said to be beyond their traditional scope.

Source: PACC Offshore Services Holdings (POSH) via LinkedIn

POSH reported on July 30 that its multi-purpose service vessels (MSVs) POSH Endeavour, POSH Enterprise and POSH Elegance had executed a series of complex construction support projects, including cable-lay, trenching, diving, and seabed intervention, moving beyond their traditional scope.

Source: PACC Offshore Services Holdings (POSH) via LinkedIn

Following the work, all three vessels have been awarded consecutive offshore contracts across the Arabian Gulf and Asia region.

This comes as POSH announced a long-term diving services contract in the Arabian Gulf with an undisclosed client, where it will deploy the diving support vessel (DSV) POSH Mallard.

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