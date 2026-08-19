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TGS hired for 110-day streamer acquisition job in Mediterranean

Project & Tenders
August 19, 2026, by Nadja Skopljak

Norway’s energy data and intelligence company TGS has secured a streamer acquisition contract in the Mediterranean.

Ramform Titan. Source: TGS

A Ramform Titan-class vessel will mobilize for the project in the fourth quarter of 2026, with the survey expected to have a duration of approximately 110 days.

“We are very pleased to secure this contract award, which extends our streamer acquisition backlog well into the first quarter of 2027,” said Kristian Johansen, CEO of TGS.

“The award reflects continued demand for high-quality seismic data in support of offshore exploration activity. By combining the industry-leading capacity of our Ramform Titan-class vessels with our proprietary GeoStreamer technology, we are well positioned to deliver superior data quality and help our client unlock new resource potential in the Mediterranean.”

This comes as TGS announced the Sarawak Phase 4 multi-client program offshore Malaysia, covering approximately 1,020 square kilometers, as well as the establishment of a strategic collaboration with Chevron to advance next-generation seismic imaging technology.

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