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Singaporean firm gets to work with Subsea7 in Arabian Gulf

Project & Tenders
August 13, 2026, by Nadja Skopljak

Singapore’s offshore marine solutions company PACC Offshore Services Holdings (POSH) has won a contract with Subsea7 in the Arabian Gulf.

Source: POSH via LinkedIn

The lump-sum contract for subsea diving and installation services was awarded by Subsea 7 Arabia Co., Ltd. and is scheduled for offshore execution in the third quarter of 2026.

The company’s DP3 multi-purpose offshore construction vessel (OCV) POSH Deep C will be deployed for the work, equipped with an integrated saturation and air diving system.

“This latest win underscores our partners’ continued confidence in POSH’s technical capabilities, proven operational performance, and unwavering commitment to safety as regional offshore energy demand continues to expand,” said POSH.

This comes after POSH reported a long-term diving services contract in the Arabian Gulf with an undisclosed client at the end of July, with the diving support vessel (DSV) POSH Mallard to be used for the work.

The company’s three vessels – POSH Endeavour, POSH Enterprise and POSH Elegance – recently also secured new offshore contracts after completing a series of construction support projects said to be beyond their traditional scope.

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