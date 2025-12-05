Back to overview
Home Subsea TGS scores first OBN gig for 2026 in European waters

TGS scores first OBN gig for 2026 in European waters

Project & Tenders
December 5, 2025, by Melisa Cavcic

Norwegian energy data and intelligence company TGS has opened the contracting season in Europe for next year with an ocean bottom node (OBN) survey deal.

Source: TGS via LinkedIn

Thanks to the award of an OBN contract in Europe, the company’s node-on-a-rope crew is scheduled to mobilize in early May 2026. This assignment has a duration of approximately 60 days.

Kristian Johansen, CEO of TGS, commented: “We are very pleased to secure our first OBN contract for the 2026 season in Europe. The European market currently has several tenders for OBN projects planned for 2026, and our goal is to build a robust acquisition campaign in the region.

“This award comes from a valued repeat customer who recognizes the strength of our OBN technology, our proven track record in project execution and our ability to deliver high-quality data on time, providing critical insights to optimize production.”

TGS has been busy with assignments, new deals and contract extensions, including a 13-basin reservoir characterization project in the U.S, which the firm recently completed.

The company also obtained the rights to market and license offshore geophysical data in the Comoros and agreed with the government of Somalia to continue to market and license offshore geophysical data for the country’s hydrocarbon basins.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!

ADVERTISE on Offshore-Energy.biz
Related news

List of highlighted news articles